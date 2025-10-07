Ричмонд
МО Нидерландов анонсировало скорый запуск производства БПЛА для Украины

Производство стартует в ближайшие месяцы, сообщил Рубен Брекелманс.

Источник: Аргументы и факты

В Нидерландах в ближайшие месяцы начнут работать первые производственные линии по сборке БПЛА, сообщил в соцсети X* министр обороны королевства Рубен Брекелманс.

«На заводе VDL мы наращиваем производство оборонной продукции в рекордные сроки. В течение нескольких месяцев будут запущены первые линии по производству дронов», — говорится в сообщении.

Он подчеркнул, что в результате реализации проекта появятся новые рабочие места, производство положительно повлияет как на безопасность, так и на экономику страны.

На сайте Минобороны королевства отмечается, что выпускаемая на заводе в Борне продукция «укрепит не только вооруженные силы Нидерландов, но и Украины».

Ранее и. о. главы делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности Юлия Жданова заявила, что основными поставщиками БПЛА для украинской армии являются ФРГ, Великобритания, Канада, Литва, Франция, Нидерланды и Латвия.

* Бывшая соцсеть Twitter, заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры страны.

