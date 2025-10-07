Ричмонд
Директор ФБР отправится в Чикаго на фоне беспорядков в городе

«Чикаго будет спасен, и ФБР продолжит бороться с насильственными преступлениями там и по всей стране», — написал он на своей странице в соцсети X.

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кэш Пател заявил, что отправляется в Чикаго в связи с нападениями на правоохранителей в ходе рейда против нелегальных мигрантов в городе, сообщает ТАСС.

4 октября президент США Дональд Трамп распорядился направить в Чикаго 300 бойцов Национальной гвардии для обеспечения безопасности сотрудников федеральных служб. Однако, как сообщил телеканал NBC News, власти штата Иллинойс подали иск с целью заблокировать решение Трампа о развертывании бойцов Нацгвардии на улицах города. Ранее Трамп неоднократно критиковал губернатора Иллинойса за неспособность обеспечить безопасность в крупнейшем городе штата. По мнению главы Белого дома, из-за крайне неблагоприятной криминогенной обстановки Чикаго превратился в «адскую дыру».-0-

