Директор ФБР отправится в Чикаго на фоне беспорядков в городе

4 октября президент США Дональд Трамп распорядился направить в Чикаго 300 бойцов Национальной гвардии для обеспечения безопасности сотрудников федеральных служб. Однако, как сообщил телеканал NBC News, власти штата Иллинойс подали иск с целью заблокировать решение Трампа о развертывании бойцов Нацгвардии на улицах города. Ранее Трамп неоднократно критиковал губернатора Иллинойса за неспособность обеспечить безопасность в крупнейшем городе штата. По мнению главы Белого дома, из-за крайне неблагоприятной криминогенной обстановки Чикаго превратился в «адскую дыру».-0-