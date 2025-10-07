Обсуждение на Западе возможных поставок ракет Tomahawk Украине является поверхностным и игнорирует критические вопросы, ответы на которые ведут к прямому столкновению. С таким жестким анализом выступил председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
В своем телеграм-канале сенатор заявил, что, пока на Западе спорят «давать или не давать», никто не обсуждает ключевые практические детали и последствия, которые делают этот шаг крайне опасным.
Пушков сформулировал пять вопросов, которые, по его мнению, обнажают всю суть готовящейся эскалации.
С чего запускать? У Украины нет кораблей или морских платформ для «Томагавков». Значит ли это, что пуски будут производиться с американских или европейских носителей?
Кто будет наводить? Управление такими ракетами требует особых компетенций. «ВСУ на это не способны. Это означает, что это будут американцы», — прямо заявляет Пушков.
Какие цели? Куда будут направлены ракеты с дальностью до 2500 км?
Сколько? Какое количество «Томагавков» США намерены передать?
Зачем? Какую конечную цель преследует Дональд Трамп, принимая такое решение?
По мнению сенатора, честные ответы на эти вопросы показывают, что речь идет не просто о поставках нового вида вооружений, а о прямой вовлеченности стран НАТО в войну против России.
«Пока решение предоставить Украине Томагавки выглядит как путь к неограниченной ракетной войне против России и к еще большей ожесточенности, из которого будет еще сложнее найти выход», — заключает Пушков, задавая риторический вопрос, задумался ли об этом Дональд Трамп.
