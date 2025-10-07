Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США и Канада обсуждают расширение зоны покрытия системы «Золотой купол»

«Теперь же мы будем работать над “Золотым куполом” для двух стран, и это крайне важно, особенно с учетом ситуации в мире», — сказал Трамп на встрече с премьер-министром Канады Марком Карни в Белом доме.

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты и Канада ведут переговоры о расширении зоны действия новейшей системы противоракетной обороны «Золотой купол» на канадскую территорию, сообщает РИА Новости.

«Теперь же мы будем работать над “Золотым куполом” для двух стран, и это крайне важно, особенно с учетом ситуации в мире», — сказал Трамп на встрече с премьер-министром Канады Марком Карни в Белом доме.

В январе Трамп подписал указ о создании «Золотого купола». По данным газеты Financial Times, система предусматривает развертывание средств перехвата в космическом пространстве, оснащенных лазерами для уничтожения ядерного оружия. По словам экспертов, «Золотой купол» будет учитывать в том числе угрозы со стороны гиперзвуковых систем. -0-

Узнать больше по теме
Биография Марка Карни
Премьер Канады, экс-глава Банка Канады и Англии — Марк Карни единственный в истории, кто возглавил центробанки двух государств. Один из наиболее влиятельных экономистов XXI века, от прошел путь от финансового менеджера до руководителя страны.
Читать дальше