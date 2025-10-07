Слуцкий: Трамп не может не понимать последствий передачи Tomahawk Украине

Американский президент Дональд Трамп, вероятно, отдает себе отчет, какие последствия повлечет возможная передача крылатых ракет Tomahawk Украине, заявил в своем Telegram-канале глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
«Заявление Дональда Трампа о ракетах “Томагавк” — угроза крайней степени эскалации или фигура речи? Ясного ответа, на самом деле, пока нет», — написал он.
Слуцкий отметил, что «украинской хунте рано потирать руки в предвкушении ракетных поставок». По его мнению, весьма красноречивой была оговорка Трампа относительно вопросов к Киеву о планах и целях использования Tomahawk.
«Дональд Трамп не может не понимать последствия возможной передачи режиму Зеленского ракетных комплексов, которые способны нести и атомный боезаряд», — подчеркнул он.
Слуцкий также отметил, что «обслуживать» Tomahawk в зоне конфликта придется специалистам из США.
«Не хочу нагнетать, но риски Третьей мировой войны повысятся многократно. И вина за ее развязывание будет лежать отнюдь не на России» — добавил он.
Слуцкий предложил дождаться каких-либо детальных разъяснений со стороны США.
Отметим, президент РФ Владимир Путин заявил, что поставки Украине американских крылатых ракет большой дальности Tomahawk приведут к разрушению наметившихся позитивных тенденций в отношениях России и США.
Ранее глава Белого дома сообщил, что почти принял решение о поставках крылатых ракет «Томагавк» киевскому режиму, уточнил, что его интересует, как украинская сторона собирается использовать эти вооружения.