Трамп сказал, что хорошо ладит с Путиным

Президент США Дональд Трамп сказал, что «хорошо ладит» с президентом России Владимиром Путиным.
Трамп также заявил, что «разочарован» тем, что украинский конфликт оказалось сложнее урегулировать, чем сам Трамп того ожидал.
Оба тезиса американский президент озвучил не впервые.
