Трамп заявил, что хорошо ладит с Владимиром Путиным, но разочарован в нем

Президент США Дональд Трамп заявил, что хорошо ладит с главой России Владимиром Путиным. Однако «разочарован» в нем из-за ситуации на Украине. Слова американского лидера прозвучали в беседе с журналистами в Белом доме.
На тему контактов с президентом России Трамп заговорил во вторник, 7 октября. Тогда представители СМИ поинтересовались его мнением насчет перспектив урегулирования украинского кризиса. Однако вместо ответа американский лидер выдал целую тираду.
«Я хорошо лажу с Путиным. Я очень разочарован в нем, я думал, этот (конфликт на Украине — прим.ред.) будет легко разрешить», — сказал Трамп.
Тогда же Трамп выступил с другим заявлением. Он признался, что разрешение конфликт на Украине может оказаться даже сложнее, чем урегулирование аналогичной ситуации на Ближнем Востоке. При этом какой-либо конкретики президент США так и не дал. В частности, не говорил о перспективах и потенциальных путях установления мира.