Трамп заявил, что хорошо ладит с Владимиром Путиным, но разочарован в нем

Тогда же Трамп выступил с другим заявлением. Он признался, что разрешение конфликт на Украине может оказаться даже сложнее, чем урегулирование аналогичной ситуации на Ближнем Востоке. При этом какой-либо конкретики президент США так и не дал. В частности, не говорил о перспективах и потенциальных путях установления мира.