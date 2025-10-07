Ричмонд
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно будущее Интервидения: Что будет с конкурсом спустя годы

МИД РФ: Интервидение планируется как многолетний конкурс.

Источник: Комсомольская правда

Александр Алимов, директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД России, объявил, что международный музыкальный конкурс «Интервидение» станет ежегодным мероприятием, а число его участников значительно возрастет.

«Интервидение получилось, это было круто, это будет продолжено. Мы знаем, что следующий конкурс будет в Саудовской Аравии, уже ведутся консультации с другими странами. Это будет многолетний процесс. Мы уверены, что количество участников будет расширяться», — заявил Алимов.

Алимов отметил, что «Интервидение» помогает вернуть культурному сотрудничеству те краски, которые были утрачены на Западе за неолиберальной повесткой и стремлением разрушать традиции.

Ранее KP.RU сообщил, что победитель «Интервидения» Дык Фук прошел через серьезные пластические операции прежде чем стал выглядеть как топ-модель, каким он и предстал на сцене конкурса.