Александр Алимов, директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД России, объявил, что международный музыкальный конкурс «Интервидение» станет ежегодным мероприятием, а число его участников значительно возрастет.
«Интервидение получилось, это было круто, это будет продолжено. Мы знаем, что следующий конкурс будет в Саудовской Аравии, уже ведутся консультации с другими странами. Это будет многолетний процесс. Мы уверены, что количество участников будет расширяться», — заявил Алимов.
Алимов отметил, что «Интервидение» помогает вернуть культурному сотрудничеству те краски, которые были утрачены на Западе за неолиберальной повесткой и стремлением разрушать традиции.
Ранее KP.RU сообщил, что победитель «Интервидения» Дык Фук прошел через серьезные пластические операции прежде чем стал выглядеть как топ-модель, каким он и предстал на сцене конкурса.