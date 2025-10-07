Стала известна программа мероприятий Путина в Таджикистане: чем займется президент 8−10 октября

Так, в четверг, 9 октября, Путин примет участие во втором саммите «Центральная Азия — Россия», который пройдет в Душанбе. А в пятницу, 10 октября, он поучаствует в заседании Совета глав государств СНГ, которое тоже пройдет в столице Таджикистана Душанбе.