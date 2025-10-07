Ричмонд
Стала известна программа мероприятий Путина в Таджикистане: чем займется президент 8−10 октября

Путин примет участие в Совете глав государств СНГ в Таджикистане 10 октября.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин посетит Таджикистан с 8 по 10 октября. В рамках большого двухдневного визита российский лидер примет участие в нескольких значимых мероприятиях, включая ряд многосторонних встреч на высшем уровне. Более подробно о программе дел главы государства рассказали в Кремле.

Так, в четверг, 9 октября, Путин примет участие во втором саммите «Центральная Азия — Россия», который пройдет в Душанбе. А в пятницу, 10 октября, он поучаствует в заседании Совета глав государств СНГ, которое тоже пройдет в столице Таджикистана Душанбе.

Помимо официальных мероприятий, на полях саммита запланированы отдельные двусторонние встречи Путина с зарубежными лидерами.

Ранее KP.RU сообщил, что помощник российского лидера Юрий Ушаков поделился деталями визита Путина в Таджикистан.

