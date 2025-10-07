Им нечего терять: Трамп назвал виновных в шатдауне в США

«Они это начали, это их вина. Хотите знать правду: это атака камикадзе, им нечего терять», — заявил Трамп в Белом доме.
По его словам, оппозиционная партия сама спровоцировала данный кризис. Трамп также добавил, что демократы, по его мнению, пошли на крайние меры, не имея возможности отступить. Поводом для остановки деятельности госорганов стало отсутствие утверждённого бюджета на начавшийся 1 октября финансовый год.
Ранее из-за частичной приостановки работы правительства США Пентагон отправил в неоплачиваемые отпуска почти половину своих гражданских сотрудников — около 335 тысяч человек. Бюджетный кризис имеет серьёзные последствия: военнослужащие, численностью более двух миллионов человек, не получают зарплату, а один из главных символов страны — Статуя Свободы — может лишиться освещения своего факела в течение недели. По мнению демократов, вина за это лежит на республиканцах, так как именно местные власти отказываются оплачивать содержание памятника.
