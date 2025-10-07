Путин: стратегическая инициатива на передовой принадлежит России

Стратегическая инициатива на линии боевого соприкосновения полностью принадлежит России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
На тему ситуации в зоне проведения специальной военной операции на Украине глава государства высказался во вторник, 7 октября. Тогда он посетил Санкт-Петербург, где провел совещание с военными. Там он выступил с речью, где и подчеркнул, что сейчас стратегическая инициатива в зоне боевых действий полностью на стороне российской армии.
Немногим ранее Владимиру Путину доложили об обстановке на различных направлениях. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.