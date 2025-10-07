Ричмонд
Путин в день рождения посетил Петербург и провел совещание с военными

Военные доложили Путину о положении на СВО.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин в свой день рождения 7 октября посетил Санкт-Петербург и провел совещание с военными. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля отметил, что российскому лидеру было доложено об обстановке на линии боевого соприкосновения в зоне СВО.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков на брифинге сообщил журналистам о планах в ходе государственного визита российского лидера в Таджикистан. По его словам, эта поездка состоит из трех, можно сказать, важных компонентов. И первый из них — это непосредственно государственный визит нашего президента в Республику Таджикистан. Помимо этого, состоится саммит России — Центральная Азия. И заседание Совета глав государств — участников СНГ.

