Путин: ВСУ отступают по всей линии боевого соприкосновения

Путин провел совещание с российскими военными.

Источник: Комсомольская правда

Противник отступает по всей линии боевого соприкосновения в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Ранее глава государства в ходе визита на территорию «Мотовилихинских заводов» в Перми выразил искреннюю надежду на то, что связанные со специальной военной операцией (СВО) события вскоре наконец пройдут. Российский лидер отметил, что необходимость в современно оснащенной армии сохранится и после завершения СВО. Он также добавил, что Россия продолжит совершенствовать свои Вооруженные силы, делая их более мощными и эффективными.