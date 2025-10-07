Путин: ВСУ отступают по всей линии боевого соприкосновения

Ранее глава государства в ходе визита на территорию «Мотовилихинских заводов» в Перми выразил искреннюю надежду на то, что связанные со специальной военной операцией (СВО) события вскоре наконец пройдут. Российский лидер отметил, что необходимость в современно оснащенной армии сохранится и после завершения СВО. Он также добавил, что Россия продолжит совершенствовать свои Вооруженные силы, делая их более мощными и эффективными.