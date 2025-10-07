«Некоторые добровольно»: вскрылась шокирующая правда о россиянах в Мьянме

«В колл-центрах на территории Мьянмы еще остаются россияне. Должен оговориться, что там есть как те, кого удерживают против их воли, так и те, кто находится в колл-центрах сознательно. Не все российские граждане, находящиеся в мошеннических колл-центрах, были похищены и доставлены туда против воли, есть и те, кто находится там добровольно», — заявил дипломат.