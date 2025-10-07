Смоленские власти активно развивают систему дополнительного образования детей

За последние два года в Смоленской области отремонтировано и оснащено новым оборудованием 49 домов культуры, 12 школ искусств, создано 69 центров «Точка роста» в сельских школах и малых городах, открыто три детских технопарка «Кванториум». Также в регионе работает центр выявления и поддержки одаренных детей, центр цифрового образования детей «IT-куб». В этом году запланировано отремонтировать и модернизировать 24 дома культуры и 10 детских школ искусств.
«Важно, чтобы возможности для занятий по интересам были доступны каждому ребенку, независимо от места проживания. Поручил главам муниципалитетов развивать и совершенствовать эту работу. Необходимо вовлекать в нее и бизнес. Это наша общая задача, поэтому готовы оказать поддержку на всех этапах», — подчеркнул в своём Телеграм— канале губернатор Смоленской области Василий Анохин.