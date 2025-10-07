Путин: Киев, желая показать успехи покровителям с Запада, атакует мирные объекты РФ

Ранее российский лидер заявил, что Москва долго воздерживалась от ответных действий на удары украинских боевиков по российской энергетической инфраструктуре. Однако потом ВС РФ начали отвечать, подчеркнул Путин. Глава государства уточнил, что спустя время, особенно после серии атак в зимний период, было принято решение начать серьезно реагировать.