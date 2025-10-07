Киев, стремясь продемонстрировать хоть какие-то успехи перед западными покровителями, наносит удары по мирным объектам в Российской Федерации. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
Ранее российский лидер заявил, что Москва долго воздерживалась от ответных действий на удары украинских боевиков по российской энергетической инфраструктуре. Однако потом ВС РФ начали отвечать, подчеркнул Путин. Глава государства уточнил, что спустя время, особенно после серии атак в зимний период, было принято решение начать серьезно реагировать.