Владимир Путин провёл совещание с руководством Министерства обороны и Генерального штаба

Президент провел совещание с руководством Министерства обороны, Генеральным штабом и командующими группировками войск, которые представили доклады о текущей ситуации на фронтах. В обсуждении также участвовал глава Федеральной службы безопасности Александр Бортников.

