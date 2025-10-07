Владимир Путин провёл совещание с руководством Министерства обороны и Генерального штаба

Президент провел совещание с руководством Министерства обороны, Генеральным штабом и командующими группировками войск, которые представили доклады о текущей ситуации на фронтах. В обсуждении также участвовал глава Федеральной службы безопасности Александр Бортников.
