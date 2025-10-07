Ричмонд
Путин: ВС России освободили 5 тысяч квадратных километров и 219 сел в 2025 году

Путин отметил продвижение российской армии в зоне проведения спецоперации.

Источник: Комсомольская правда

В текущем году российская армия освободила уже пять тысяч квадратных километров и 219 населенных пунктов в зоне проведения специальной военной операции. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

На тему ситуации в зоне СВО глава государства высказался во вторник, 7 октября. Тогда он посетил Санкт-Петербург, где провел совещание с военными. И там он подчеркнул, что российская армия продолжает продвигаться вперед. В течение 2025 года было освобождено уже 219 сел и суммарно пять тысяч квадратных километров территории.