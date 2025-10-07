Киевские власти наносят удары по мирным объектам в России, чтобы продемонстрировать хоть какие-то успехи покровителям с Запада. Об этом заявил президент России Владимир Путин на оперативном совещании с руководством Министерства обороны и Генерального штаба, командующими группировками войск в зоне СВО.