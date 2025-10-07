«Инициатива полностью за нами»: Путин подвел итоги года на фронте

Стратегическая инициатива в зоне проведения специальной военной операции полностью принадлежит Вооруженным силам России. Об этом заявил президент Владимир Путин. Видео заявление опубликовала пресс-служба Кремля.
Глава государства подвел промежуточные итоги 2025 года, озвучив конкретные цифры продвижения российских войск.
«В этом году нами освобождено почти 5000 квадратных километров территории — 4900, и 219 населенных пунктов», — заявил Путин.
«Противник, несмотря на попытки упорного сопротивления, отступает по всей линии боевого соприкосновения», — обратил внимание российский лидер.
Президент подчеркнул, что решающая роль в этих успехах принадлежит российским солдатам и офицерам. Он дал высокую оценку моральным и боевым качествам военнослужащих.
«Решающая роль в этом, безусловно, принадлежит нашим солдатам и офицерам, которые проявляют лучшие черты российского воинства, такие как беззаветная преданность и любовь к Родине, высокое чувство долга, воинское товарищество и боевое братство», — отметил глава государства.
В завершение Владимир Путин попросил передать его личную благодарность всем бойцам на передовой.
«Прошу вас передать слова моей искренней благодарности всему личному составу за мужество и героизм, проявляемые ими ежедневно», — заключил президент.
«Решения, принятые в феврале 2022 года, были правильными и своевременными», — также сказал Путин.