Ричмонд
+27°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Инициатива полностью за нами»: Путин подвел итоги года на фронте

Стратегическая инициатива в зоне проведения специальной военной операции полностью принадлежит Вооруженным силам России.

Стратегическая инициатива в зоне проведения специальной военной операции полностью принадлежит Вооруженным силам России. Об этом заявил президент Владимир Путин. Видео заявление опубликовала пресс-служба Кремля.

Глава государства подвел промежуточные итоги 2025 года, озвучив конкретные цифры продвижения российских войск.

«В этом году нами освобождено почти 5000 квадратных километров территории — 4900, и 219 населенных пунктов», — заявил Путин.

«Противник, несмотря на попытки упорного сопротивления, отступает по всей линии боевого соприкосновения», — обратил внимание российский лидер.

Президент подчеркнул, что решающая роль в этих успехах принадлежит российским солдатам и офицерам. Он дал высокую оценку моральным и боевым качествам военнослужащих.

«Решающая роль в этом, безусловно, принадлежит нашим солдатам и офицерам, которые проявляют лучшие черты российского воинства, такие как беззаветная преданность и любовь к Родине, высокое чувство долга, воинское товарищество и боевое братство», — отметил глава государства.

В завершение Владимир Путин попросил передать его личную благодарность всем бойцам на передовой.

«Прошу вас передать слова моей искренней благодарности всему личному составу за мужество и героизм, проявляемые ими ежедневно», — заключил президент.

«Решения, принятые в феврале 2022 года, были правильными и своевременными», — также сказал Путин.