Путин провёл совещание с Генштабом и заслушал доклад Герасимова о ситуации в зоне СВО

Напомним, что сегодня, 7 октября, Владимир Путин празднует день рождения. Первыми главу РФ поздравили Патриарх Кирилл, белорусский лидер Александр Лукашенко и глава КНДР Ким Чен Ын. Позже Путину позвонил президент Азербайджана Ильхам Алиев и тоже поздравил с праздником в рамках делового разговора. Российский лидер не стал брать себе выходной из-за дня рождения, его график остался насыщенным — Life.ru рассказывал о расписании Путина на сегодня.