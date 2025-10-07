Ричмонд
Путин провёл совещание с Генштабом и заслушал доклад Герасимова о ситуации в зоне СВО

Президент России Владимир Путин провёл рабочее совещание с руководством военного ведомства, в ходе которого был заслушан доклад о текущей оперативной обстановке в зоне специальной военной операции. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«В течение дня, так же в Санкт-Петербурге, президент провёл совещание, в ходе которого начальник генерального штаба [Валерий] Герасимов, а также командующие группировками войск, доложили верховному главнокомандующему в деталях об оперативной обстановке на фронтах», — уведомил спикер Кремля.

Напомним, что сегодня, 7 октября, Владимир Путин празднует день рождения. Первыми главу РФ поздравили Патриарх Кирилл, белорусский лидер Александр Лукашенко и глава КНДР Ким Чен Ын. Позже Путину позвонил президент Азербайджана Ильхам Алиев и тоже поздравил с праздником в рамках делового разговора. Российский лидер не стал брать себе выходной из-за дня рождения, его график остался насыщенным — Life.ru рассказывал о расписании Путина на сегодня.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

