Путин заявил, что ВС РФ освободили 219 населенных пунктов в 2025 году

По информации президента, ВС РФ освободили 5 тысяч квадратных км территории.

Источник: Аргументы и факты

Российский лидер Владимир Путин в ходе совещания с руководством Минобороны и Генштаба РФ в Санкт-Петербурге заявил, что ВС России в текущем году освободили почти 5 тысяч квадратных км территории и 219 населенных пунктов.

По словам президента, в настоящее время стратегическая инициатива в зоне проведения спецоперации полностью остается за российской армией.

«В этом году нами освобождено почти пять тысяч квадратных километров территории — 4900 — и 212 населенных пунктов», — заявил глава государства.

Кроме того, Путин отметил важнейшую роль оборонно-промышленного комплекса страны в обеспечении успешных действий ВС России.