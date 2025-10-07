Путин заявил, что ВС РФ освободили 219 населенных пунктов в 2025 году

Российский лидер Владимир Путин в ходе совещания с руководством Минобороны и Генштаба РФ в Санкт-Петербурге заявил, что ВС России в текущем году освободили почти 5 тысяч квадратных км территории и 219 населенных пунктов.
По словам президента, в настоящее время стратегическая инициатива в зоне проведения спецоперации полностью остается за российской армией.
«В этом году нами освобождено почти пять тысяч квадратных километров территории — 4900 — и 212 населенных пунктов», — заявил глава государства.
Кроме того, Путин отметил важнейшую роль оборонно-промышленного комплекса страны в обеспечении успешных действий ВС России.