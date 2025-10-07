Путин высказался о решениях, принятых в феврале 2022 года: что сказал президент

Ранее глава государства отметил, что многолетнее непризнание западными странами независимости и суверенитета России в результате привело к вынужденному проведению спецоперации на Украине. Он напомнил, что Запад после распада Советского союза посчитал, что Россия стала более слабой, поэтому пожелал разделить наше государство еще на 4−5 частей. Путин напомнил слова из своей мюнхенской речи 2007 года: «Россия либо будет независимой и суверенной, либо ее не будет вообще».