Ричмонд
+27°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин высказался о решениях, принятых в феврале 2022 года: что сказал президент

Путин: решения, принятые в феврале 2022 года, были правильными и своевременными.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин высказался о решениях, принятых в феврале 2022 года, назвав их правильными и своевременными.

Ранее глава государства отметил, что многолетнее непризнание западными странами независимости и суверенитета России в результате привело к вынужденному проведению спецоперации на Украине. Он напомнил, что Запад после распада Советского союза посчитал, что Россия стала более слабой, поэтому пожелал разделить наше государство еще на 4−5 частей. Путин напомнил слова из своей мюнхенской речи 2007 года: «Россия либо будет независимой и суверенной, либо ее не будет вообще».