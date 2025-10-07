Путин: решения февраля 2022 года были правильными и своевременными

Ранее пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков рассказал, что свой день рождения Путин провел Санкт-Петербурге. Он посетил Петропавловский собор, возложил цветы к гробу Петра I, пообщался с настоятелем храма и провел совещание с командующими группировками войск. Вернувшись из Петербурга в Москву, президент по видеосвязи из Ново-Огарева провел оперативное совещание с членами Совбеза, сказал представитель Кремля.