Путин: решения февраля 2022 года были правильными и своевременными

Принятые в феврале 2022 года решения были верными и своевременными, о чем свидетельствует желание жителей Донбасса и Новороссии стать гражданами России, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с командующими группировок войск в Санкт-Петербурге.
В своей вступительной речи, которая приводится на сайте Кремля, российский лидер напомнил, что 30 сентября вся страна отмечала день воссоединения ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией.
«Жители этих регионов подавляющим большинством проголосовали за своё будущее в составе России, и это подтверждает, что решения, принятые в феврале 2022 года, были правильными и своевременными», — подчеркнул Путин.
Ранее пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков рассказал, что свой день рождения Путин провел Санкт-Петербурге. Он посетил Петропавловский собор, возложил цветы к гробу Петра I, пообщался с настоятелем храма и провел совещание с командующими группировками войск. Вернувшись из Петербурга в Москву, президент по видеосвязи из Ново-Огарева провел оперативное совещание с членами Совбеза, сказал представитель Кремля.