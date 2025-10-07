Трамп продолжил курс на обострение отношений с Путиным

7 октября, в свой день рождения, президент Владимир Путин получил около сорока поздравлений и теплых слов поддержки от зарубежных лидеров, подтвердив свой высокий международный статус. Но пока не поступило звонка от президента США Дональда Трампа, с которым они встречались на Аляске в августе. Своим невниманием Трамп продолжил курс на обострение ситуации, отношения между Москвой и Вашингтоном рискуют опять полностью разрушиться, объяснил URA.RU старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин.