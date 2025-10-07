Трамп назвал место и сроки встречи с Си Цзиньпином

В том же посте Трамп рассказал, что на переговорах с Си Цзиньпином собирается поднять вопрос о ранее заключенном между США и Китаем соглашении, по которому КНР обязана покупать американскую сельскохозяйственную продукцию. «Сонный Джо Байден не обеспечил выполнение нашего соглашения с Китаем, по которому они должны были закупить нашу сельскохозяйственную продукцию на миллиарды долларов, в частности соевые бобы», — написал Трамп, пообещав, что этот вопрос станет одной из приоритетных тем переговоров.