США сократят авиасообщение в стране из-за шатдауна

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. США придется сократить авиационное сообщение в стране из-за приостановки работы правительства (шатдауна), чтобы обеспечить безопасность воздушного пространства. Об этом заявил министр транспорта Шон Даффи, сообщает ТАСС.
«Если у нас нет достаточного числа диспетчеров, нам придется позаботиться о безопасности воздушного пространства. Мы замедлим или остановим воздушное сообщение», — сказал он в интервью телеканалу Fox News.
По его словам, сейчас не хватает около 2 тыс. авиадиспетчеров.
Ранее телеканал CNBC, ссылаясь на Федеральное управление гражданской авиации США, сообщил о задержках рейсов в крупных аэропортах страны из-за кадровых проблем на фоне шатдауна. Задержки наблюдались в таких городах, как Ньюарк, Финикс, Денвер и Лас-Вегас. По данным портала FlightAware, в понедельник в США было задержано более 4 тыс. рейсов.
Частичная приостановка работы федерального правительства США началась в полночь 1 октября из-за отсутствия финансирования. Причиной стало то, что представители Республиканской и Демократической партий в Конгрессе не смогли прийти к соглашению по ряду статей расходов, включая сферу здравоохранения. Обе стороны обвиняют друг друга в провоцировании шатдауна и его затягивании в политических целях. -0-