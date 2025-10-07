Ричмонд
США сократят авиасообщение в стране из-за шатдауна

«Если у нас нет достаточного числа диспетчеров, нам придется позаботиться о безопасности воздушного пространства. Мы замедлим или остановим воздушное сообщение», — сказал он в интервью телеканалу Fox News.

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. США придется сократить авиационное сообщение в стране из-за приостановки работы правительства (шатдауна), чтобы обеспечить безопасность воздушного пространства. Об этом заявил министр транспорта Шон Даффи, сообщает ТАСС.

По его словам, сейчас не хватает около 2 тыс. авиадиспетчеров.

Ранее телеканал CNBC, ссылаясь на Федеральное управление гражданской авиации США, сообщил о задержках рейсов в крупных аэропортах страны из-за кадровых проблем на фоне шатдауна. Задержки наблюдались в таких городах, как Ньюарк, Финикс, Денвер и Лас-Вегас. По данным портала FlightAware, в понедельник в США было задержано более 4 тыс. рейсов.

Частичная приостановка работы федерального правительства США началась в полночь 1 октября из-за отсутствия финансирования. Причиной стало то, что представители Республиканской и Демократической партий в Конгрессе не смогли прийти к соглашению по ряду статей расходов, включая сферу здравоохранения. Обе стороны обвиняют друг друга в провоцировании шатдауна и его затягивании в политических целях. -0-

Узнать больше по теме
Шатдаун в США: почему правительство Штатов приостановило работу и чем это может обернуться
Временная приостановка работы государственных органов в США, которая происходит при отсутствии утвержденного бюджета — так можно описать понятие «шатдаун». В материале разбираем, почему он наступает, какие процессы сопровождают его введение и к чему это может привести. Отдельное внимание уделим актуальным событиям 2025 года.
Читать дальше