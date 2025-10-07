Ричмонд
Путин: Киев атакует мирные объекты для демонстрации хоть каких-то успехов

Президент России подчеркнул, что это не поможет украинским властям.

Президент России Владимир Путин на встрече с представителями Минобороны и Генштаба отметил, что украинское правительство, желая произвести впечатление на западных союзников, атакует гражданские цели в России.

«Киевский режим, стремясь продемонстрировать своим западным спонсорам хоть какие-то успехи, пытается наносить удары вглубь российской территории по абсолютно мирным объектам», — сказал Путин.

Путин заявил, что попытки Киева атаковать мирные объекты в глубине России останутся безрезультатными.

Ранее глава государства заявил, что российские войска освободили 219 населенных пунктов в 2025 году.