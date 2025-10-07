Путин летит в Душанбе с большим планом

Президент России Владимир Путин 10 октября примет участие в саммите глав государств СНГ в Душанбе, который может стать поворотным в истории организации. На повестке — создание нового формата «СНГ плюс» и интеграция с Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС).
Формат «СНГ плюс» позволит привлекать к участию в мероприятиях Содружества третьи страны, фактически расширяя его влияние. Кроме того, будет рассмотрен вопрос о предоставлении ШОС статуса наблюдателя при СНГ, что станет еще одним шагом к созданию более крупного евразийского партнерства.
Как сообщил помощник президента Юрий Ушаков, лидеры стран Содружества планируют подписать около 20 документов. Основной упор будет сделан на безопасность. Среди ключевых документов — программы по борьбе с терроризмом и экстремизмом, по укреплению границ, а также новая Концепция военного сотрудничества до 2030 года.
Помимо этого, на саммите будет решен вопрос о переходе с 2026 года председательства в СНГ к Туркменистану и продлении полномочий генсека Сергея Лебедева.
Ожидается, что Владимир Путин также пригласит своих коллег на традиционную неформальную встречу в Санкт-Петербург в конце года.
