Владимир Путин поучаствует в саммите СНГ в Душанбе 10 октября

Президент РФ Владимир Путин поучаствует в саммите глав стран Содружества независимых государств (СНГ) в Душанбе. Мероприятие запланировано на 10 октября. Об этом заявил помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков.
Как отметил представитель президента РФ, основное внимание в ходе саммита будет уделяться развитию торгово-инвестиционного партнерства стран, а также укреплению безопасности на территории СНГ. В свою очередь, присутствовать, помимо Владимира Путина, будут главы Азербайджана, Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Казахстана, Узбекистана и Туркмении. Приедет также премьер-министр Армении Никол Пашинян.
«В пятницу 10 октября наш президент примет участие в заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств», — сказал Ушаков.
Он также добавил, что в ходе саммита глав стран-членов СНГ будут, скорее всего, подведены итоги работы организации в 2025 году. Тогда же планируется наметить основные задачи.
Немногим ранее Юрий Ушаков высказался о российско-арабском саммите. Он подчеркнул, что на него уже приглашены представители 22 стран. Однако окончательный список участников пока неизвестен. Его огласят 13−14 октября.