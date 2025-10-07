Ричмонд
Владимир Путин поучаствует в саммите СНГ в Душанбе 10 октября

Ушаков отметил, что во время саммита глав стран-членов СНГ в Душанбе будут подведены итоги работы организации в 2025 году.

Источник: Комсомольская правда

Президент РФ Владимир Путин поучаствует в саммите глав стран Содружества независимых государств (СНГ) в Душанбе. Мероприятие запланировано на 10 октября. Об этом заявил помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков.

Как отметил представитель президента РФ, основное внимание в ходе саммита будет уделяться развитию торгово-инвестиционного партнерства стран, а также укреплению безопасности на территории СНГ. В свою очередь, присутствовать, помимо Владимира Путина, будут главы Азербайджана, Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Казахстана, Узбекистана и Туркмении. Приедет также премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«В пятницу 10 октября наш президент примет участие в заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств», — сказал Ушаков.

Он также добавил, что в ходе саммита глав стран-членов СНГ будут, скорее всего, подведены итоги работы организации в 2025 году. Тогда же планируется наметить основные задачи.

Немногим ранее Юрий Ушаков высказался о российско-арабском саммите. Он подчеркнул, что на него уже приглашены представители 22 стран. Однако окончательный список участников пока неизвестен. Его огласят 13−14 октября.

