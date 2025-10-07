Владимир Путин поучаствует в саммите СНГ в Душанбе 10 октября

Как отметил представитель президента РФ, основное внимание в ходе саммита будет уделяться развитию торгово-инвестиционного партнерства стран, а также укреплению безопасности на территории СНГ. В свою очередь, присутствовать, помимо Владимира Путина, будут главы Азербайджана, Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Казахстана, Узбекистана и Туркмении. Приедет также премьер-министр Армении Никол Пашинян.