Герасимов: Штурмовые отряды ВС РФ наступают в южных районах Красноармейска

Российские штурмовые отряды продвигаются в южных районах Красноармейска, расположенного в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил Валерий Герасимов, начальник Генерального штаба ВС РФ, во время совещания с президентом России Владимиром Путиным.

Источник: Life.ru

«Наши штурмовые отряды продвигаются в южных районах Красноармейска. Окружен населённый пункт севернее Красноармейска — это Родинское, ведется его зачистка от формирований ВСУ», — отметил Герасимов.

Президент Владимир Путин провёл рабочее совещание с военным руководством. На встрече заслушали доклад о текущей оперативной обстановке в зоне специальной военной операции. Герасимов и командующие группировками войск предоставили верховному главнокомандующему детальную информацию о ситуации на фронтах.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.