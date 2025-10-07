Герасимов: Штурмовые отряды ВС РФ наступают в южных районах Красноармейска

Российские штурмовые отряды продвигаются в южных районах Красноармейска, расположенного в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил Валерий Герасимов, начальник Генерального штаба ВС РФ, во время совещания с президентом России Владимиром Путиным.