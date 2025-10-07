В Эстонии построят четыре завода по производству мин и ракет

Ранее сообщалось, что канцлер Министерства иностранных дел Эстонии Йонатан Всевиов заявил о возможности применения противокорабельных ракет в качестве ответной меры на нарушение воздушного пространства страны. Он подчеркнул, что ответные действия могут распространяться на различные сферы, включая морскую, а не ограничиваться воздушным пространством.