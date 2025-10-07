Путин объяснил, почему начал встречу с военными в Петропавловском соборе

С. -ПЕТЕРБУРГ, 7 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что решил начать встречу с военными в Петропавловском соборе в Санкт-Петербурге, потому что это усыпальница тех, кто делал современную Россию.
Путин в свой день рождения посетил Петропавловский собор вместе с командующими группировками войск, а затем провел совещание, в ходе которого заслушал доклады военнослужащих об обстановке в зоне СВО.
«Есть необходимость поговорить лично. Ну и хороший повод. Я решил встречу нашу начать отсюда, потому что это усыпальница тех людей, которые, по сути, делали современную Россию», — сказал Путин на встрече, обращаясь к военнослужащим.
Путина в Петропавловском соборе сопровождали министр обороны Андрей Белоусов, директор ФСБ Александр Бортников, начальник генштаба Валерий Герасимов, а также командующие группировками войск. Во время службы в соборе все собравшиеся зажгли свечи.
Кроме того, Путин возложил букет красных роз на могилу первого российского императора Петра I.
Петропавловский собор в Санкт-Петербурге был построен в период 1712—1733 годов. В соборе были похоронены все императоры и императрицы, кроме Петра II и Иоанна VI, а также многие члены Императорского дома Романовых.