Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин объяснил, почему начал встречу с военными в Петропавловском соборе

Путин провел встречу в Петропавловском соборе, усыпальнице тех, кто делал Россию.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 7 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что решил начать встречу с военными в Петропавловском соборе в Санкт-Петербурге, потому что это усыпальница тех, кто делал современную Россию.

Путин в свой день рождения посетил Петропавловский собор вместе с командующими группировками войск, а затем провел совещание, в ходе которого заслушал доклады военнослужащих об обстановке в зоне СВО.

«Есть необходимость поговорить лично. Ну и хороший повод. Я решил встречу нашу начать отсюда, потому что это усыпальница тех людей, которые, по сути, делали современную Россию», — сказал Путин на встрече, обращаясь к военнослужащим.

Путина в Петропавловском соборе сопровождали министр обороны Андрей Белоусов, директор ФСБ Александр Бортников, начальник генштаба Валерий Герасимов, а также командующие группировками войск. Во время службы в соборе все собравшиеся зажгли свечи.

Кроме того, Путин возложил букет красных роз на могилу первого российского императора Петра I.

Петропавловский собор в Санкт-Петербурге был построен в период 1712—1733 годов. В соборе были похоронены все императоры и императрицы, кроме Петра II и Иоанна VI, а также многие члены Императорского дома Романовых.

Узнать больше по теме
Андрей Белоусов: биография экономиста, возглавившего Министерство обороны России
На третий год специальной военной операции Путин сменил министра обороны. Им стал не служивший в армии экономист Андрей Белоусов. Разберемся в биографии чиновника, его взглядах и карьере.
Читать дальше