Ричмонд
+27°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин: Киев атакует мирные объекты в России для демонстрации хоть каких-то успехов Западу

Российский лидер отметил, что все цели спецоперации должны быть выполнены. Он добавил, что оборонно-промышленный комплекс РФ обеспечивает в полном объеме потребность вооруженных сил и опережающими темпами разрабатывает новейшие вооружения.

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Киев, пытаясь продемонстрировать хоть какие-то успехи своим западным покровителям, наносит удары по мирным объектам на территории России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны и Генштаба, сообщает ТАСС.

Путин отметил, что такие удары Киеву не помогут. По его словам, стратегическая инициатива на фронте находится у России, а противник отступает по всей линии боевого соприкосновения.

Российский лидер отметил, что все цели спецоперации должны быть выполнены. Он добавил, что оборонно-промышленный комплекс РФ обеспечивает в полном объеме потребность вооруженных сил и опережающими темпами разрабатывает новейшие вооружения. -0-