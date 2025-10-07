Путин: Киев атакует мирные объекты в России для демонстрации хоть каких-то успехов Западу

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Киев, пытаясь продемонстрировать хоть какие-то успехи своим западным покровителям, наносит удары по мирным объектам на территории России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны и Генштаба, сообщает ТАСС.
Путин отметил, что такие удары Киеву не помогут. По его словам, стратегическая инициатива на фронте находится у России, а противник отступает по всей линии боевого соприкосновения.
Российский лидер отметил, что все цели спецоперации должны быть выполнены. Он добавил, что оборонно-промышленный комплекс РФ обеспечивает в полном объеме потребность вооруженных сил и опережающими темпами разрабатывает новейшие вооружения. -0-