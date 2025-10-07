Ричмонд
Путин оценил итоги февраля 2022 года

Президент России Владимир Путин заявил, что решения, принятые в феврале 2022 года были правильными. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте Кремля 7 октября.

«Жители этих регионов подавляющим большинством проголосовали за свое будущее в составе России, и это подтверждает, что решения, принятые в феврале 2022 года, были правильными и своевременными», — сказал Путин. Об этом говорится в сообщении Кремля.

В заявлении главы государства подчеркивается, что прошедшая годовщина воссоединения стала важной датой для всей страны. Путин также напомнил о значении выборов, которые проходили на новых территориях. Он выразил уверенность, что интеграция регионов в состав Российской Федерации будет способствовать их развитию и укреплению суверенитета страны.

В сентябре 2025 года в России прошел единый день голосования, в ходе которого жители новых регионов также приняли участие в выборах. Президент Владимир Путин ранее подчеркивал значимость интеграции новых территорий и отмечал важную роль национальных проектов для их развития. Глава государства неоднократно заявлял о необходимости оправдывать доверие граждан и поддерживать стратегический курс страны.