Герасимов: Удары ВС РФ по Украине нацелены на предприятия ВПК

Российские Вооружённые силы проводят массированные удары по объектам на Украине в соответствии с утверждённым Гененеральным штабом планом. О ходе операции на совещании с президентом России Владимиром Путиным доложил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

Источник: Life.ru

«По плану Генерального штаба продолжается целенаправленное нанесение массированных ударов по военным объектам и объектам военно-промышленного комплекса Украины. Приоритет отдаётся поражению предприятий по производству ракетных комплексов и беспилотных летательных аппаратов большой дальности», — сказал Герасимов.

Ранее Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о развитии наступательных операций в направлении города Запорожье. Из доклада следует, что с начала сентября российские войска установили контроль над территорией площадью более 200 квадратных километров в Днепропетровской и Запорожской областях. Это стало результатом наступательных действий группировки «Восток», которая продвигается вглубь вражеской обороны. Одновременно на Запорожском направлении группировка «Днепр» ведёт бои за населённые пункты Приморское и Степногорск. Кстати, Путин ранее отметил, что ВС РФ в этом году удалось освободить 212 населённых пунктов.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.