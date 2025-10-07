Герасимов: Удары ВС РФ по Украине нацелены на предприятия ВПК

Ранее Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о развитии наступательных операций в направлении города Запорожье. Из доклада следует, что с начала сентября российские войска установили контроль над территорией площадью более 200 квадратных километров в Днепропетровской и Запорожской областях. Это стало результатом наступательных действий группировки «Восток», которая продвигается вглубь вражеской обороны. Одновременно на Запорожском направлении группировка «Днепр» ведёт бои за населённые пункты Приморское и Степногорск. Кстати, Путин ранее отметил, что ВС РФ в этом году удалось освободить 212 населённых пунктов.