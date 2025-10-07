Путин провел экстренное совещание с членами Совбеза после возвращения из Петербурга

Ранее аналогичные экстренные совещания с постоянными членами Совета безопасности России проходили в Кремле, в частности 22 сентября 2025 года, когда Владимир Путин также собирал ключевых представителей власти и силовых ведомств для обсуждения вопросов международной безопасности. Тогда пресс-служба Кремля отмечала, что президент намерен сделать ряд важных заявлений по итогам встречи.