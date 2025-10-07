Путин провел экстренное совещание с членами Совбеза после возвращения из Петербурга

Путин провел экстренное совещание Совбеза.
Президент России Владимир Путин вечером провел экстренное совещание с постоянными членами Совета безопасности после возвращения из Санкт-Петербурга в Москву. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Вечером по возвращении в Москву президент Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза», — сообщил Песков. Его слова передает пресс-служба Кремля.
В пресс-службе уточнили, что в совещании приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, руководитель администрации президента Антон Вайно, помощник президента Николай Патрушев, министр обороны Андрей Белоусов, директор ФСБ Александр Бортников, глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и специальный представитель президента Сергей Иванов. Ведомство не раскрыло повестку совещания.
Ранее аналогичные экстренные совещания с постоянными членами Совета безопасности России проходили в Кремле, в частности 22 сентября 2025 года, когда Владимир Путин также собирал ключевых представителей власти и силовых ведомств для обсуждения вопросов международной безопасности. Тогда пресс-служба Кремля отмечала, что президент намерен сделать ряд важных заявлений по итогам встречи.