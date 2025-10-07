Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин обсудил с Совбезом безопасность информационной инфраструктуры

Президент России Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности. Как сообщила пресс-служба Кремля, видеосвязь осуществили из Ново-Огарёва.

Источник: Life.ru

Путин проводит совещание с Советом безопасности. Видео © Telegram / Кремль. Новости.

Во время совещания были рассмотрены вопросы безопасности объектов информационной инфраструктуры.

Кроме того, президент провёл рабочее совещание с военным руководством. На встрече заслушали доклад о текущей оперативной обстановке в зоне специальной военной операции. Валерий Герасимов, начальник Генерального штаба ВС РФ, и командующие группировками войск представили верховному главнокомандующему полную информацию о ситуации на фронтах. Герасимов сообщил, что российские штурмовые отряды продолжают наступление в южных районах Красноармейска в Донецкой Народной Республике, а также в направлении города Запорожье.

Главные заявления, реформы и события в российской политике — в разделе «Политика России» на Life.ru.