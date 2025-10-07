Раскрыт план захвата Залужным власти в Раде

По данным соцопросов, условная партия Залужного уже сейчас может рассчитывать на 31,8% голосов, а блок Билецкого* — почти на 10%. По мнению эксперта, это только начало, ведь речь идет о «людях поступков, а не планов», и их поддержка будет только расти.