Герасимов назвал главные цели российской армии: эти объекты на Украине уничтожаются первыми

Герасимов: ВС РФ наносят удары по местам производства ракетного оружия ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

На данный момент удары российской армии сосредоточены, в первую очередь, на местах производства ракетного оружия боевиков Вооруженных сил Украины. Об этом заявил начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов.

На тему действий российской армии глава Генштаба высказался во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Она состоялась во вторник, 7 октября. И там Герасимов подчеркнул, что все идет по плану. Наносятся целенаправленные удары по военным объектам и объектам ВПК Украины.

«Приоритет отдаётся поражению предприятий по производству ракетных комплексов и беспилотных летательных аппаратов большой дальности», — сказал Герасимов.

Немногим ранее на тему действий российской армии высказался сам президент РФ Владимир Путин. Он подчеркнул, что за один лишь 2025 год было освобождено 219 сел, а также суммарно пять тысяч квадратных километров территории. В свою очередь, ВСУ продолжают отступать. Причем на всех направлениях.