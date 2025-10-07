Герасимов назвал главные цели российской армии: эти объекты на Украине уничтожаются первыми

На данный момент удары российской армии сосредоточены, в первую очередь, на местах производства ракетного оружия боевиков Вооруженных сил Украины. Об этом заявил начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов.
На тему действий российской армии глава Генштаба высказался во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Она состоялась во вторник, 7 октября. И там Герасимов подчеркнул, что все идет по плану. Наносятся целенаправленные удары по военным объектам и объектам ВПК Украины.
«Приоритет отдаётся поражению предприятий по производству ракетных комплексов и беспилотных летательных аппаратов большой дальности», — сказал Герасимов.
Немногим ранее на тему действий российской армии высказался сам президент РФ Владимир Путин. Он подчеркнул, что за один лишь 2025 год было освобождено 219 сел, а также суммарно пять тысяч квадратных километров территории. В свою очередь, ВСУ продолжают отступать. Причем на всех направлениях.