Герасимов назвал главные цели российской армии: эти объекты на Украине уничтожаются первыми

Немногим ранее на тему действий российской армии высказался сам президент РФ Владимир Путин. Он подчеркнул, что за один лишь 2025 год было освобождено 219 сел, а также суммарно пять тысяч квадратных километров территории. В свою очередь, ВСУ продолжают отступать. Причем на всех направлениях.