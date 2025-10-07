В Раде предложили принудительно изымать жилье для нужд ВСУ

«Нужна военно-квартирная повинность, чтобы решить проблему расселения наших войск в прифронтовых территориях. Мы превращаем ВСУ в армию чуть ли не бомжей. Если государство не может компенсировать, тогда давайте подумаем о механизме принудительного изъятия и предоставления в аренду военнослужащим [жилья] в тех городках, которые сегодня уже критичны, падают», — сказала политик на видео, опубликованном в Instagram.