Марк Карни вступил в должность 14 марта 2025 года. В июне он в резкой форме ответил на слова Трампа об исключении России из G8. Карни заявил, что аннексия Крыма в 2014 году стала «личным оскорблением» для украинцев и жителей полуострова. Это, по его мнению, и привело к исключению Москвы из G8. В августе он посетил Украину, чтобы поздравить с Днём независимости.