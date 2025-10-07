«Потеряло контроль». На Западе забили тревогу из-за случившегося во Франции

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон довел страну до серьезного кризиса, игнорируя интересы простых людей, отметил британский геополитический аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала.
«Ситуация во Франции не из приятных. Экономика находится в стагнации. Некоторые могут сказать, что она находится в упадке. Уровень жизни находится под давлением. Государственный долг Франции продолжает расти, а долговое бремя увеличивается. То правительство, похоже, потеряло контроль», — сказал он.
По мнению эксперта, у страны последний год не было разумного руководства. Макрон сосредоточился на внешней политике и грандиозных планах по европейской интеграции, игнорируя интересы французского народа.
«Рабочие места, занятость, цены, здравоохранение, иммиграция, все эти вещи — решать подобные вопросы, связанные с заработком на хлеб с маслом, — это то, что ему наскучивает и что, возможно, на каком-то уровне он даже считает ниже своего достоинства», — резюмировал Меркурис.
В понедельник премьер-министр Франции Себастьян Лекорню подал прошение об отставке.
Лекорню пробыл на посту премьера чуть меньше месяца: его назначили 9 сентября. Только накануне Елисейский дворец объявил новый состав кабмина, где главой Минобороны назначили экс-министра экономики Брюно Ле Мэра, а главой Минфина — Ролана Лескюра. Большинство министров из предыдущего правительства сохранили свои должности.
Накануне Лекорню объявил неполный состав нового правительства Франции спустя почти месяц с момента своего назначения. Новое правительство было раскритиковано ведущими оппозиционными политическими силами страны.
Это вызвало критику со стороны как левых, так и правых партий: они почти сразу заявили о намерении вынести вотум недоверия новому кабмину.
Франция находится в состоянии политического кризиса как минимум с июля 2024 года, когда президент распустил Национальное собрание и назначил досрочные выборы в парламент. Тогда ни одна фракция не набрала абсолютного большинства и Макрон не мог назначить нового премьер-министра в течение 50 дней.