Латвия продлила запрет на полеты в приграничье с Беларусью и Россией до 12 октября

Соседняя Эстония также ограничила полеты вдоль границы с Россией и Латвией на высоте до 1 км в вечерние и ночные часы. Причем изначально введенное 19 сентября ограничение было рассчитано до 30 сентября, однако затем было продлено до 23 октября. Оно действует ежедневно с 17.00 по всемирному времени (20.00 мск) до 04.00 по всемирному времени (07.00 мск). «В установленное время всем воздушным судам, включая беспилотные, запрещено летать в данном районе без специального разрешения полиции и пограничной службы», — сказал ранее собеседник ТАСС в авиадиспетчерской службе Таллина. -0-