Латвия продлила запрет на полеты в приграничье с Беларусью и Россией до 12 октября

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Частичное закрытие воздушного пространства Латвии у границы с Россией и Беларусью в вечерние и ночные часы будет действовать как минимум до конца текущей недели. Об этом сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских кругах страны.
Латвия решила продлить частичное закрытие воздушного пространства у границы с Беларусью и Россией.
«Запрет на полеты в приграничном воздушном пространстве с Россией и Беларусью на высоте до 6 км в вечерние и ночные часы продлен пока до утра воскресенья, 12 октября», — сказал собеседник агентства, напомнив, что изначально запрет устанавливался до утра 8 октября. По его словам, аналогичные меры действуют на границе с Литвой и Эстонией. «Исключением могут стать только полеты, санкционированные военным ведомством», — подчеркнул собеседник агентства.
Ранее министр обороны балтийской республики Андрис Спрудс отмечал, что приграничное воздушное пространство останется закрытым в темное время суток с 20.00 до 07.00 (совпадает с мск) до особого распоряжения.
Соседняя Эстония также ограничила полеты вдоль границы с Россией и Латвией на высоте до 1 км в вечерние и ночные часы. Причем изначально введенное 19 сентября ограничение было рассчитано до 30 сентября, однако затем было продлено до 23 октября. Оно действует ежедневно с 17.00 по всемирному времени (20.00 мск) до 04.00 по всемирному времени (07.00 мск). «В установленное время всем воздушным судам, включая беспилотные, запрещено летать в данном районе без специального разрешения полиции и пограничной службы», — сказал ранее собеседник ТАСС в авиадиспетчерской службе Таллина. -0-