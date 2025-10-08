Смольный поддержал инициативу обязать безработных платить за ОМС

7 октября, на заседании городского правительства глава Комитета финансов Санкт-Петербурга Светлана Енилина выразила поддержку инициативе председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко по системе обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом Енилина рассказала во время заседания.
— Мы полностью поддерживаем предложенную инициативу, — заявила глава Комитета. По словам Енилиной, в проекте бюджета города на ближайшие три года предусмотрено 200 миллиардов рублей на страхование неработающего населения. Из этой суммы 63 миллиарда рублей планируется выделить в 2026 году, из них 20,5 миллиарда рублей пойдут на страхование неработающих граждан трудоспособного возраста.
Глава Комитета также подчеркнула, что принятие соответствующего федерального закона может снизить финансовую нагрузку на бюджеты субъектов РФ и восстановить принцип социальной справедливости.