Смольный поддержал инициативу обязать безработных платить за ОМС

— Мы полностью поддерживаем предложенную инициативу, — заявила глава Комитета. По словам Енилиной, в проекте бюджета города на ближайшие три года предусмотрено 200 миллиардов рублей на страхование неработающего населения. Из этой суммы 63 миллиарда рублей планируется выделить в 2026 году, из них 20,5 миллиарда рублей пойдут на страхование неработающих граждан трудоспособного возраста.