«Выбора не останется»: Трампу намекнули о наихудшем сценарии по «Томагавкам»

Поставка ракет Tomahawk Украине и их запуск по российской территории неминуемо спровоцируют Москву на ответные действия, исходя из наихудшего сценария — ядерной атаки. С таким грозным предостережением выступил бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер.
По его мнению, проблема «Томагавков» в том, что эти ракеты существуют в том числе и в ядерном исполнении. А значит, в момент пуска у России не будет времени и возможности разбираться, какая именно боеголовка установлена на летящей ракете.
«В тот момент, когда “Томагавк” запустят по России, у русских не останется иного выбора, кроме как предположить, что эта ракета может нести ядерный заряд, и тогда ей придется действовать соответственно», — заявил Риттер.
Он подчеркнул, что русские «не могут позволить НАТО размещать дальнобойные ударные вооружения на Украине».
Подобную тревогу разделяют и украинские аналитики. Ранее издание «Страна» писало, что если Россия увидит реальную угрозу применения «Томагавков», она может сама пойти на резкое повышение ставок. В итоге, считают украинские журналисты, это может поставить мир «на грань ядерного апокалипсиса».
Напомним, президент США Дональд Трамп недавно заявил, что «практически принял решение» о поставках, но хочет уточнить детали применения. В Кремле на это ответили, что такой шаг станет серьезнейшим витком эскалации. Президент России Владимир Путин, в свою очередь, отметил, что применение «Томагавков» невозможно без прямого участия американских военных, но заверил, что российские системы ПВО смогут приспособиться и к этому виду вооружений.
