Премьер Дании предложила запретить использование некоторых соцсетей детям

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен выступила с предложением о введении в стране запрета на использование некоторых соцсетей для детей младше 15 лет, сообщает Sky News.
«Мы выпустили на волю монстра. Мобильные телефоны и социальные сети крадут детство у наших детей», — заявила Фредериксен на открытии сессии парламента Дании.
По ее словам, никогда прежде столько детей не страдали от тревоги и депрессии. Также Фредериксен указала, что на сегодняшний день многим детям также трудно читать и концентрироваться.
В своем выступлении премьер уточнила, что родителям предоставят возможность разрешать своим детям заводить учетные записи с 13-летнего возраста. При этом она не сообщила, какие конкретно социальные сети окажутся под запретом.