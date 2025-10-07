Ричмонд
Аэропорт Пензы станет базой для военной авиации Минобороны РФ

Аэропорт Пензы официально вошёл в перечень аэродромов совместного базирования с Министерством обороны России. Соответствующее распоряжение подписано Правительством РФ и уже опубликовано на официальном портале.

Теперь на его территории смогут размещаться военные самолёты, а инфраструктура будет использоваться как для гражданских, так и для оборонных задач.

Ранее Life.ru писал, что страны Балтии активно наращивают собственный оборонный потенциал. В Эстонии началось строительство четырёх заводов по производству мин, зарядов и ракет. Новый оборонно-промышленный парк появится на юго-западе страны недалеко от деревни Эрмисту рядом с границей России.

Больше ключевых событий России и мира — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.