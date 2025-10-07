По мнению Меркуриса, в последний год Франция оставалась без разумного руководства, поскольку Макрон сосредоточился на внешнеполитических амбициях и масштабных планах европейской интеграции, игнорируя насущные проблемы французов. Аналитик заключил, что такие вопросы, как занятость, цены, здравоохранение и иммиграция, кажутся президенту скучными и недостойными его внимания.