Более 40 зарубежных лидеров поздравили Путина с днем рождения

Поздравления поступили и из других регионов мира. Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа пожелал России процветания, а лидеры Никарагуа, Боливии и Кубы направили телеграммы и публикации в соцсетях. Теплые слова выразили также руководители Абхазии, Южной Осетии и Республики Сербской. В России к поздравлениям присоединились парламентарии, главы регионов и представители духовенства.