Более 40 зарубежных лидеров поздравили Путина с днем рождения

С днем рождения президента России Владимира Путина поздравили десятки зарубежных лидеров, среди которых председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди и глава Госсовета КНДР Ким Чен Ын.
Всего более сорока глав иностранных государств направили поздравления — по телефону, телеграммой или через социальные сети. Одним из первых свои добрые пожелания высказал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, сделав это еще накануне праздника.
Поздравил президента РФ и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, с которым обсуждались вопросы ситуации на Ближнем Востоке и вокруг Украины. С наилучшими пожеланиями к Путину обратились также главы государств СНГ — Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
Поздравления поступили и из других регионов мира. Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа пожелал России процветания, а лидеры Никарагуа, Боливии и Кубы направили телеграммы и публикации в соцсетях. Теплые слова выразили также руководители Абхазии, Южной Осетии и Республики Сербской. В России к поздравлениям присоединились парламентарии, главы регионов и представители духовенства.
Патриарх Кирилл пожелал президенту помощи Божией и успехов в служении народу, а муфтий Равиль Гайнутдин выразил благодарность от имени мусульманской общины. В Чечне в честь дня рождения президента открыли первую линию нового района, названного именем Владимира Путина.
Ранее сообщалось, что Путин свой день рождения находился в Санкт-Петербурге, где провел совещание с командующими группировками войск.